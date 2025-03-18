Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da 'yalancı bahar' bitti: Hava bir günde ortalama 15 derece soğudu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da 'yalancı bahar' bitti: Hava bir günde ortalama 15 derece soğudu
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:07

İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor.

Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.

KAŞKOL VE BERELER GERİ GELDİ

Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi. Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.


Etiketler: #hava durumu #İstanbul

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