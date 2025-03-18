Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul'da 'yalancı bahar' bitti: Hava bir günde ortalama 15 derece soğudu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
İstanbul'da düne göre hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Dün yazdan kalma bir gün yaşanırken bugün sabah saatlerinden itibaren yağmur ve soğuk hava etkili oluyor.
Dün 23 dereceyi gösteren termometreler bugün 8 dereceye düştü.
KAŞKOL VE BERELER GERİ GELDİ
Taksim'de de hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber kaşkol ve bereler geri geldi. Soğuktan korunmak isteyenler montlarına sarılarak yürüdü.
Etiketler: #hava durumu #İstanbul
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