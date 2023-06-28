Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı: Kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası'na dikkat!
Meteoroloji'nin bayramın ikinci günü için 'sarı kod' verdiği illerden olan İstanbul'a valilikten de uyarı geldi. Metropol için yapılan açıklamada, yarın sağanak uyarısı yapılırken yağışlı havanın özellikle İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayramın ikinci gününde aralarında İstanbul'un da bulunduğu 8 il için sağanak uyarısı yaptı.
Kurumdan yapılan açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Tekirdağ ve Edirne'de kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.
İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yarın için İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası için sağanak yağış uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteorolojik verilere göre; 29 Haziran Perşembe günü İstanbul'un kuzeyi ve Anadolu Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır."
??#Meteorolojik verilere göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 28, 2023
29 Haziran Perşembe günü İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda gök gürültülü sağanak yağışların olacağı tahmin ediliyor ??
??Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlara karşı tedbirli olunmalıdır.
??https://t.co/NRiHKKXMb3 pic.twitter.com/CBbeJbpc0V
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