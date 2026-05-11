Meteoroloji yarını işaret etti: İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak alarmı!

11.05.2026 17:44:00
ANKA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceğini bildirdi.

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.  

İSTANBUL DA ARALARINDA...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren  İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

MGM, hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti. Öte yandan, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklendiği belirtildi.

