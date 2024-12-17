Meteoroloji yarını işaret etti: Sağanak ve fırtına geliyor!

Bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi. Meteoroloji, yurdun kuzeydoğu kesimleri için sağanak, fırtına ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji yarını işaret etti: Sağanak ve fırtına geliyor!
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AA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji

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