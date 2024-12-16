Meteoroloji saat verdi... 'Kuvvetli fırtına' uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji #Fırtına
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