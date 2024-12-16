Meteoroloji saat verdi... 'Kuvvetli fırtına' uyarısı!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:35

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.