Meteoroloji saat verdi... 'Kuvvetli fırtına' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Karadeniz'in orta kesimlerinde fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji saat verdi... 'Kuvvetli fırtına' uyarısı!
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AA
Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Sinop) rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


Etiketler: #meteoroloji genel müdürlüğü #meteoroloji #Fırtına

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