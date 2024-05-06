Meteoroloji’den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı
MGM, doğu ve güneydoğudaki 11 ilde yarın sabah erken saatlerden itibaren kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, yarın sabahtan itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusu ile Ağrı'nın ve Bitlis'in 2 bin üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı
MGM haberleri meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri kuvvetli sağanak haberleri uyarı haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'nin Kıbrıs Temsilcisi tutuklandı
- Asla anlaşamayan burç grupları hangileridir?
- Dünyanın en iyi havalimanı seçildi!
- Erdoğan mülakata kızdı!
- Fabrikadan açıklama geldi!
- Baba, anne ve 3 çocuğu ölü bulundu!
- İTO seçimleri sona erdi
- MHP'den 'Osman Kavala' çıkışı
- Galatasaray'dan zirve yarışında farklı galibiyet!
- Özgür Özel, Deniz Gezmişlerin anmasına katılacak