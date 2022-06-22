Meteoroloji'den 2 uyarı birden! O bölgelerde yaşayan yurttaşlar dikkat

22 Haziran 2022 Çarşamba, 08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

??22 Haziran 2022 (Çarşamba)

?Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

??H. Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lNoVCChjuA — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2022

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.