Meteoroloji'den 2 uyarı birden! O bölgelerde yaşayan yurttaşlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 22 Haziran hava durumu tahminleri açıklandı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin edilirken, İstanbul'da da sıcaklık 28 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Trabzon'un doğusu, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar, vb olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.
??22 Haziran 2022 (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 22, 2022
?Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
??Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
??H. Sıcaklığı: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/lNoVCChjuA
Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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