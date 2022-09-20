Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile batı ve doğu Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya ile Samsun'da kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Antalya’nın iç kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı; genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Kastamonu'nun doğusu, Sinop, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
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