Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'nin 'çöl sıcakları' uyarılarının ardından İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak yağışların, batı ilçelerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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