Meteoroloji'den 5 il için 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül hava durumu tahminlerini açıkladı. Merak edilen yeni hava raporuna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 07:38
Meteoroloji'den 5 il için 'sıcak hava' uyarısı
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Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

O İLLERE METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


AFYONKARAHİSAR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


DENİZLİ 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


İZMİR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


MANİSA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık


HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık


ISPARTA 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık


ÇANKIRI 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


KONYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

 

BOLU 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


KASTAMONU 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


SİNOP 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 15°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 21°C, 32°C

Az bulutlu


TRABZON 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu


KARS 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu


MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık


VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık


SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık


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