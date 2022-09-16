Meteoroloji'den 5 il için 'sıcak hava' uyarısı

16 Eylül 2022 Cuma, 07:38

Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

O İLLERE METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu





İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu





KIRKLARELİ 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu





KOCAELİ 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR 13°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





DENİZLİ 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





İZMİR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ANTALYA 23°C, 30°C

Az bulutlu ve açık





HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık





ISPARTA 15°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





ANKARA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık





ÇANKIRI 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





KONYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





DÜZCE 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık





KASTAMONU 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





SİNOP 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





AMASYA 15°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





ARTVİN 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu





SAMSUN 21°C, 32°C

Az bulutlu





TRABZON 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu





DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





ERZURUM 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu





KARS 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu





MALATYA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık





VAN 11°C, 25°C

Az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.





DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık





GAZİANTEP 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık





SİİRT 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık





ŞANLIURFA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık