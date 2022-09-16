Meteoroloji'den 5 il için 'sıcak hava' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül hava durumu tahminlerini açıkladı. Merak edilen yeni hava raporuna göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
Günün hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
O İLLERE METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de vatandaşları sıcaklara karşı uyardı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının artarak Cuma (16.09.2022) öğle saatlerinden Salı (20.09.2022) günü akşam saatlerine kadar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 13°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 15°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 32°C
Az bulutlu
TRABZON 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 11°C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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