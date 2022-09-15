Meteoroloji'den kritik uyarı: Çöl sıcakları geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 15 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye, bu hafta çöl sıcaklarının etkisi altına giriyor. İstanbul'da da sıcaklık bunaltıcı seviyelere ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere görei, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ BÖLGESİ
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 23°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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