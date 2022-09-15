Meteoroloji'den kritik uyarı: Çöl sıcakları geliyor

15 Eylül 2022 Perşembe, 08:46

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere görei, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık