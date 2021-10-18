Meteoroloji'den 'ani sel' ve 'dolu' uyarısı

18 Ekim 2021 Pazartesi, 07:43

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18- 24 Ekim tarihleri arasındaki hava durumu tahmin raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; bugün Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak bekleniyor.

Yapılan açıklamada, “Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” denildi.

YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

Meteoroloji’nin yayımladığı haritaya göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor.

Sağanak beklenen iller ise şöyle:

İstanbul, Ankara, Erzincan, Gümüşhane, Kocaeli, Bursa, Samsun, Balıkesir, Siirt, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Düzce, Zonguldak, Yalova, Bolu, Bartın, Çankırı, Osmaniye, Kastamonu, Çorum, Eskişehir, Yozgat, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Rize, Bayburt, Erzurum, Artvin, Ağrı, Iğdır, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Kilis, Hatay, Adana, Şırnak ve Mersin.

UYARILAR

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.