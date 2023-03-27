Meteoroloji'den Antalya için fırtına ve zirai don uyarısı
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya'nın yarın sabahtan itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayarak, fırtına ve zirai don uyarısında bulundu.
Antalya Valiliği, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün aktardığı uyarıyı sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Çarşamba, perşembe ve cuma günleri bölgenin iç kesimlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don beklenirken, rüzgarın salı günü güney, çarşamba günü kuzey yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Soğuk havanın yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara sebep olabileceği ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
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