Meteoroloji'den bazı şehirler için 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu ve güneydeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den bazı şehirler için 'sağanak' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 21.09.2024 - 11:57

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağanağın bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin, öğleden sonra Adana, Osmaniye ve Gaziantep çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney ve batı kesimleri, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Gaziantep, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Malatya'nın ve Elazığ'ın güneyi, Şanlıurfa'nın ve Siirt'in kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

 


Etiketler: #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü #sağanak yağış #sağanak

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