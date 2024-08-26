Meteoroloji'den Ege ve Batı Karadeniz için 'sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 26.08.2024 - 12:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ve Bartın genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.