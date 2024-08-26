Meteoroloji'den Ege ve Batı Karadeniz için 'sağanak' uyarısı

Ege ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 12:41
Meteoroloji'den Ege ve Batı Karadeniz için 'sağanak' uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşamın ilk saatlerinde Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ve Bartın genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.


sağanak haberleri sağanak yağış haberleri kuvvetli sağanak haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri meteoroloji haberleri

İlgili Haberler

Ankara'da sağanak... Alt geçit ve caddeler suyla doldu

Ankara'da sağanak... Alt geçit ve caddeler suyla doldu
Rize ve Artvin için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Rize ve Artvin için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Sinop'taki sağanakta 87 evde hasar oluştu

Sinop'taki sağanakta 87 evde hasar oluştu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler