Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA
05 Ağustos 2022 Cuma, 17:56
Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İç Ege'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Kütahya, Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yarın ayrıca öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimleri, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batısında da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



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