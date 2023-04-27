Meteoroloji'den Güney ve İç Ege için uyarı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Güney Ege Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren 50-75 kilometre hızla, kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi. Müdürlük, bölge sakinlerinin olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu. Meteoroloji İç Ege içinde kuvvetli sağanak ve dolu uyarısında bulundu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.04.2023 - 14:46
Meteoroloji'den Güney ve İç Ege için uyarı
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Meteoroloji, Güney Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada yarın öğle saatlerinden Güney Ege'de rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, 50-75 kilometre hızla, fırtına şeklinde esmesi beklendiği aktarıldı. Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek, deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılar yapıldı. 

İÇ EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öte yandan Meteoroloji İç Ege’de Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Kurum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.


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