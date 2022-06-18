Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sağanak geliyor!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlayacak.

Hafta sonu etkisini göstermeye başlayan yağışların 20 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Meteoroloji, bugün için Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Merkez Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi açıklamasına göre, yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğleden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Metrekareye 21 - 50 kilogram arasında yağış beklenirken, bunun ulaşımda da aksamalara sebep olabileceği kaydedildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Samsun'un doğusu, Ordu, Çorum, Tokat, Bilecik, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in güneydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ile Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı bulutlu 27°C

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33°C

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31°C

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24°C

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25°C

Diyarbakır: Az bulutlu 38°C

AŞIRI SICAKLIK UYARISI

Elazığ’da salı gününe kadar (21 Haziran Salı) sıcaklığın mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceğini belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu, hava sıcaklıklarının cumartesi öğle saatlerinden salı gününe kadar artarak mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarların güneyli yönlerden hafif ve orta, zaman zaman kuvvetli eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği vurgulandı.