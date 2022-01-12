Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

İHA
12 Ocak 2022 Çarşamba, 08:46
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği belirtildi.

Meteorolojinin açıklamasında, Van, Bitlis, Hakkari ve Van'a dikkat çekildi. Açıklamada, kar yağışının etkisini gün içerisinde göstereceği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Yağışların akşam ve gece saatlerinden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari ve Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 4, Bitlis’te 0, Hakkari’de 1 ve Muş’ta eksi 1 derece olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



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