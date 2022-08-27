Meteoroloji'den Kocaeli çevresi için yeni uyarı: 'Kuvvetli olacak'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verisine göre, Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Video Haberler
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
- 'Saray'a uzanan rüşvet ağı' iddiası
- 3 isim için harekete geçildi
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Gülşen'in cezaevinde ilk talebi belli oldu
- Peker'den yeni paylaşımlar
- Erdoğan'a kötü haber: Dikkat çeken oran
- 'Yemezler demokrat tavırları'
- Gülşen'i hedef haline getirdi, 'buhar olup uçtu'
- Kadını baba tuttu, oğlu bıçakladı