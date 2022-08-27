Meteoroloji'den Kocaeli çevresi için yeni uyarı: 'Kuvvetli olacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verisine göre, Kocaeli çevresinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:22
Meteoroloji'den Kocaeli çevresi için yeni uyarı: 'Kuvvetli olacak'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, Kocaeli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


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