Meteoroloji'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın yaşanması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 13:06
Meteoroloji'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı
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Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ihtimali bulunuyor.

Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamaya neden olabilecek fırtınanın gece yarısına doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.


meteoroloji Fırtına uyarı

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