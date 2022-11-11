Meteoroloji'den Kuzey Ege için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde yarın yaşanması beklenen fırtına için uyarıda bulundu.
Meteoroloji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönüşmesi ihtimali bulunuyor.
Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamaya neden olabilecek fırtınanın gece yarısına doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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