Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı, saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak yurttaşları sel, su baskını ve yıldırımlara karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan uyarıya göre, yarın Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Meteorolojiden yapılan uyarı şöyle:
“12.09.2022 Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren (03:00 TSİ) Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda (İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa çevreleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”
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