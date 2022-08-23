Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

DHA
23 Ağustos 2022 Salı, 12:43
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi


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