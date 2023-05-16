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Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Hava sıcakları artarken; Meteoroloji'nin açıklamasına göre Marmara yine yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

DHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 12:57
Meteoroloji'den Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi’nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiği bildirildi.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı. 


Marmara meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji

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