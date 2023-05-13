Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü yurttaşlar oy kullanmak için sandıklara gidecek. Kritik günde hava durumunun da nasıl olacağı merak ediliyor. İşte seçim günü için Meteoroloji'nin hava tahmini...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 18:02
Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava nasıl olacak?
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Türkiye'nin kaderinin belli olacağı seçime saatler kaldı. Yarın milyonlarca yurttaş oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Seçime sayılı saatler kala; seçmenler hava durumunun seçim günü nasıl olacağını da araştırıyor. Peki, seçim günü hava nasıl olacak? 14 Mayıs Pazar hava durumu nasıl?

14 MAYIS PAZAR SEÇİM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

SICAKLIKLAR ARTACAK

14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin ise, hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar 14 Mayıs Pazar seçim gününden itibaren artıyor. Yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ama pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında bir hava bekleniyor.

İstanbul'da parçalı bulutlu 21, Ankara'da parçalı bulutlu 23, İzmir'de az bulutlu 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor.


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