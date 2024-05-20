Meteoroloji'den Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz için çöl tozu uyarısı!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimler, İç Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Kars, Hakkari, Şırak ve Van çevreleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer yandan Ege ve Batı Akdeniz'de çöl tozu etkili olacak

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:56
Meteoroloji'den Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz için çöl tozu uyarısı!
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Hakkari, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi ile Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

meteoroloji haberleri çöl tozu haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 20 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 19 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 18 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya

'Yerli ve milli' vakıflara AB fonu: İbrahim Kalın'ın kurucularından olduğu SETA'dan TÜGVA'ya
Meteoroloji o illeri uyardı! 20 Mayıs 2024 Pazartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji o illeri uyardı! 20 Mayıs 2024 Pazartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı

Gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı yerine atama yapıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi hayatını kaybetti
Tokat’ta patlamada yeni ayrıntılar: Sandıktan patlayıcı çıktı!

Tokat’ta patlamada yeni ayrıntılar: Sandıktan patlayıcı çıktı!
Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 20 Mayıs 2024 Pazartesi puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?
İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay

İstanbul Valiliği'nden TÜGVA'nın tüm okullara girişine onay
Hazar Ergüçlü’nün kombini gündem oldu!

Hazar Ergüçlü’nün kombini gündem oldu!