Meteoroloji’den Muğla uyarısı: Sel, dolu, hortum riski var!

Yayınlanma: 08.01.2024 - 15:20

Güncelleme: 08.01.2024 - 15:20

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Muğla genelinde yaşanacak yağış nedeniyle sel, dolu, su baskını ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece (9 Ocak 2024 Salı) saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.