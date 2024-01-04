İstanbullular dikkat! AKOM tarih verip uyardı, lapa lapa kar yolda

Yayınlanma: 04.01.2024 - 11:51

Güncelleme: 04.01.2024 - 12:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM’un tahminine göre 12°C civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16°C’ye ulaşacak.

Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5-8°C azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

İSTANBUL KIŞA HAZIRLANDI

İBB kışa hazırlık çalışmalarını tamamladı. Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla araç iş makinesiyle görev yapacak.

İBB’ye ait depolarda kışın buzlanmaya karşı kullanmak için 275 bin ton tuz hazır bulunuyor.

İBB, ilçe belediyelerine ise toplamda 60 bin ton tuz vermeyi planlıyor. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İBB’nin 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında 637 müdahale noktasında hazır bekleyecek. Metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi görev alacak.

Anaarter ve çevre yollarda 44 çekici bulunacak. Sıkıntı yaşanan yollara ve trafik kazalarına hızlı müdahaleye yönelik 31 kritik noktada bariyer açmayı planlayan İBB, aynı zamanda muhtarların kontrolüne verdiği 170 kürüme aparatlı traktör ile köy yollarının açık tutulmasını sağlayacak.