Meteoroloji'den Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı yaptı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 14:58
Meteoroloji'den Orta ve Güney Ege için fırtına uyarısı
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Orta ve Güney Ege'de yarın fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın 24 Nisan'da sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.


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