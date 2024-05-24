Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'nin açıklamasına göre; Güney Ege'de denizde fırtına bekleniyor.

AA
Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:07
Meteoroloji'den saatli 'fırtına' uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.


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