Meteoroloji açıkladı: 23 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde geçmesi beklenirken, çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara ve Ege'nin doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Sinop hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde ve Düzce, Zonguldak çevrelerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz 'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Erzurum hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
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