Meteoroloji'den sağanak uyarısı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 10:00

Meteoroloji’nin tahminlerine göre nisan ayının ilk haftası yağışlarla geçecek. Haftanın ilk günlerinde yurdun kuzey kıyılarında kendini gösterecek olan yağışlar, ilerleyen günlerde yurt geneline yayılacak.

SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.