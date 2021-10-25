Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklıları kuzey, iç ve doğu kesimlerde 12 derece azalacak. Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 12 DERECE AZALACAK
Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece ) azalacağı tahmin ediliyor.
HIZI 70 KM'Yİ BULACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
5 İL İÇİN SARI UYARI
Meteoroloji, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu ve Giresun için sarı uyarıda bulundu.
SARI UYARI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Parçalı bulutlu 23
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14
Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24
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