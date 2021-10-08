Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, İzmir ve Manisa çevrelerinin akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
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