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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde pazartesi günü beklenen sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 28.05.2023 - 13:04
Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji, yurdun batı bölgelerinde pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. 

Yapılan açıklamada İç Ege (Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu) ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli, Burdur'un doğusu ile Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiği aktarıldı. 

Kurum, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.


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