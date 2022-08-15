Meteoroloji'den Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop ve çevresinde akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:19
Meteoroloji'den Sinop ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler