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Meteoroloji'den üç bölgeye uyarı! Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

ANKA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 18:09
Meteoroloji'den üç bölgeye uyarı! Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat
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Meteoroloji’den bugün yapılan uyarıda, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini duyurdu.

Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya, Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”


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