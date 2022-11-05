Meteoroloji'den yeni uyarı... Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre 6 Kasım Pazar günü Zonguldak ile Sinop arasını kapsayan Batı Karadeniz’de, deniz üzerinde fırtına bekleniyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan saatte 50 ila 75 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’de Zonguldak-Sinop arasında rüzgarın 6 Kasım sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir” denildi.
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