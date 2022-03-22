Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

(İHA)
22 Mart 2022 Salı, 16:31
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji son değerlendirmeler paylaşılarak, “Yarın (çarşamba) güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde perşembe (24.03.2022) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



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