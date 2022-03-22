Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden yapılan açıklamada, kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji son değerlendirmeler paylaşılarak, “Yarın (çarşamba) güneydoğu kesimlerde görülecek olan kar yağışlarının Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Erzurum’un güneydoğu, Siirt ve Şırnak’ın doğu, Van’ın güney ilçelerinde perşembe (24.03.2022) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (15-40 cm) olacak şekilde yeni örtü yapması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Video Haberler
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp
En Çok Okunan Haberler
- Putin için özel önlem alındı
- Tarım ve Orman Bakanlığı binlerce personel alıyor
- Genç kadının yüzüne kimyasal madde attı!
- Akgün: İnsan olarak rahatsız olduğum bir konu var...
- Bursa'da korkutan deprem
- 'Haremlik selamlık' oturma düzeni talimatı
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren zanlı tutuklandı
- 'Her türlü kaybedecekler'
- Ortadoğu'da tarihi zirve
- Genç kızı darbeden taksici serbest bırakıldı