Meteorolojiden zirai don uyarısı

İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

Meteorolojiden zirai don uyarısı
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AA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 14:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don olacağı tahmin ediliyor.

Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.


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