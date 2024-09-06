Metin Lokumcu davasında karar duruşması başladı

Yayınlanma: 06.09.2024 - 12:07

Güncelleme: 06.09.2024 - 12:07

Metin Lokumcu'nun Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde yapılan protestolarda polisin sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili dava bugün görülüyor. 13 polis hakkında açılan davanın karar duruşması olan dava başladı.

Trabzon'da görülen dava için yurttaşlar Metin Lokumcu'nun anısına ve adalet arayışına destek olmak için toplanacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal davalarda birlikte olmanın gücüne işaret ederek, davaya destek çağrısında bulundu.

ERDOĞAN EYLEMCİLERE 'EŞKİYA' DEMİŞTİ

Olaylar, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, bölgedeki çevre ve üretici haklarına yönelik protestolar sırasında meydana gelmişti. Lokumcu'nun ölümü üzerine Erdoğan, "Birisi kalp krizinden ölmüş sanırım. Üzerinde durmuyorum" demiş ve eylemlere 'eşkıyalık' demişti

