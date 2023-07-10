Metin Oktay’ın mahallesinde şenlik

Yayınlanma: 10.07.2023 - 11:27

Güncelleme: 10.07.2023 - 11:27

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Damlacık’ta Mahalle Şenliği düzenledi. Şenliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Damlacık Spor Kulübü Başkanı Ahmet Naci Yıldız, Namık Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabay, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

SOYER: METİN OKTAY EFSANEDİR

Şenlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Konak İzmir’in ruhudur, gönlüdür. Damlacık da Konak’ın gönlüdür ve ruhudur. Damlacık Konak’ın gözbebeğidir. Tarihi kimliğiyle Damlacık bu şehrin önemli kilometre taşlarından biridir. Damlacık Spor Kulübü Başkanı ile görüştük. Metin Oktay efsanedir. Babamın beni elimden tutup Göztepe’de Metin Oktay’ın antrenmanına götürdüğünü hatırlarım. İzmir’in efsane ismi Damlacıklıdır, Damlacık onunla ne kadar övünse azdır. Bugün onun izinde çocukları sporla, futbolla buluşturan kulüp başkanımıza ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Abdül Batur başkanımız ile beraber ne gerekiyorsa yapacağız. Buradaki halı sahanın ihalesi gerçekleşiyor. Pırıl pırıl bir saha kazanacağız” diye konuştu.

BATUR: İZMİR EMİN ELLERDE

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise “Çocuklarımızın neşe içinde bir arada olması, aileleriyle burada hoş vakit geçirmesi için yapılan çalışma takdire şayan. Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarına, halkı kültür sanatla bir araya getirme noktasında büyük emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyorum. İzmir emin ellerde ve sizlerin desteğiyle emin ellerde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

KARABAY: TUNÇ SOYER İKİ DEDİRTMEDİ

Namık Mahallesi Muhtarı İbrahim Karabay, Damlacık Mahalle Şenliği için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ederek “Yıllardır doğduğum büyüdüğüm mahallemde diğer mahallelere özendim. Tunç Soyer Başkanımızdan rica ettim, yaptı, size sonsuz teşekkür ediyorum. Bu mahallede öksüz yetim çocukları sevindirdiniz, sağ olun, sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin başarısıdır. İnsan istediği zaman her şeyi başarır. Bir şey değişecek her şey değişecek. Yeter ki el ele verelim” dedi.