Metin Özkan'ın çantasından 700 dolar çaldığı öne sürülen kadın konuştu

23 Şubat 2022 Çarşamba, 14:09

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski basın danışmanı ve gazeteci Metin Özkan, İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, bir kadının çantasından para aldığı öne sürülen görüntülerle gündeme geldi.

Metin Özkan ortaya çıkan görüntüleri "Saçma sapan montaj, iftira bir haber" diyerek yalanladı. Özkan yaptığı açıklamada, "Dün olduğu gibi bugün de devletime düşman bazı kirli eller tarafından oluşturulmuş ve kurgulanmış görüntüler siz değerli kamuoyuna sunuldu. Öncelikle bilmenizi isterim ki olayda görüntülerde bütünü ile yalandır"dedi.

Çantasından 700 dolar para aldığını söyleyen Ufuk Enginler ise Metin Özkan’dan şikayetçi olmadığını söyleyerek, olay günü ve sonrasında neler yaşandığını anlattı.

"BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI OLMASINDAN ÇEKİNDİM"

Yeniçağ’a konuşan Enginer, “Metin Özkan’dan şikayetçi olmadım. Biraz siyasi tarafından çekindim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından. Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğun için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani” dedi.

"ÇALDIĞI 700 DOLARI GERİ GÖNDERDİ, ALMADIM”

Özkan’ın, çantadan çaldığı iddia edilen 700 doları geri gönderdiği fakat parayı almadığını söyleyen Ufuk Enginer, “Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil zaten. O olaydan sonra kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim” ifadelerini kullandı.

"METİN ÖZKAN'I TANIMIYORUM"

Herhangi bir tehdit almadığını söyleyen Enginer, “Restoran sahibinin babasını tanıyorum, tesadüfen o akşam o da bizim masamızdaydı. O tanıyor Metin Özkan’ı. Görüntülerde de Metin Özkan’ın yanında bulunanları da tanımıyorum. O gece müzik çalan çocuklar vardı. Muhtemelen onlar. Doğrudan veya dolaylı herhangi bir tehdit almadım” dedi.