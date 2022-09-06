Metin Uca, Didim Amfi Tiyatro'da kahkahaya boğdu

06 Eylül 2022 Salı, 14:45

Aydın'da Didim Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı yeni kültür ve sanat merkezi Didim Amfi Tiyatro’da yazar, sunucu, seslendirme sanatçısı Metin Uca sahne aldı.

Uca'nın "Çok PÜSÜR'lü tarihi komedisi 'Bunu Mu Demek İstedim' adlı gösterisini CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

Metin Uca'nın eşsiz sunumuyla gerçekleşen gösteri izleyicilerden büyük beğeni toplarken, kahkalar tüm ilçeyi sardı. Düşündürürken güldüren gösterinin sonunda izleyiciler, Uca'yı ayakta alkışladı.



