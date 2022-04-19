Metiner'den AKP'ye uyarı, 'tasfiye' istedi: 'Acilen gözden geçirilmeli'

19 Nisan 2022 Salı, 11:03

Eski AKP'li vekiller ve iktidara yakınlığıyla bilinen yazarlardan AKP'ye uyarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak eski AKP milletvekili ve iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, partisinin 2023’te yapılması planlanan seçime giderken “milletin istediği aktörlerle yürümek” ve “tevazu” hususlarına dikkat etmesi gerektiğini yazdı.

"DARALTICI İŞLEVE SAHİPTİR"

Metiner köşesinde, “Erdoğan’ı sadece AK Partililerin Erdoğan’ına dönüştüren bir dar partici anlayış 2023 seçimlerine gidilirken nasıl daraltıcı bir işleve sahip ise, AK Parti’nin millete tepeden bakan aktörlerle ve teşkilat mensuplarıyla yol yürümesi de bir o kadar daraltıcı işleve sahiptir. AK Parti büyümek istiyorsa ve dahi liderini herkesin liderine dönüştürmek istiyorsa henüz vakit varken kendi siyasi söylemlerine, pratiklerine ve yol arkadaşlarına dikkat etmelidir” uyarısında bulundu.

Gerekirse hızla yenilenmeye gidilmesi gerektiğini belirten Metiner, “Milletin istemediği veya razı gelmediği teşkilat başkanlarında ısrar, ciddi bir başarısızlığı beraberinde getirecektir. Teşkilatlar bu anlamda acilen tekrar gözden geçirilmelidir” dedi.

Metiner, özetle yazısına şöyle devam etti:

"AK Parti’mizin dikkat etmesi gereken hususların başında şu iki şey geliyor:

Bir: Milletin istediği aktörlerle yol yürümek. Onların temsiline ağırlık vermek.

İki: Her düzeyde tevazuu esas almak. Kibrin zerresini dahi üstünde taşıyanları teşkilatlarda veya temsil sisteminde barındırmamak. ‘AK Parti’mizin değerleri, milletimizin değerleridir. Milletin değerlerini üstünde taşıyan ve millete giderken tevazu timsali olan aktörler gerçek temsili sağladıkları gibi güçlü başarıları da beraberlerinde getirirler.

‘AK Parti’mizi temsil makamında olup ‘AK Parti’mizin gücünü şahısları için kullanan ve milletin arasında kibir abideleri gibi dolaşan kişiler bilinsin ki en başta ‘Reis’imize ve ‘AK Parti’mize zarar verirler. Bu tür insanları koruyup kollamak, milletle tersleşme anlamına gelir ki bunun sandıklara yansıması hiç de hoş olmaz.

‘AK Parti’li bir teşkilat başkanı kendi ilinde, ilçesinde ve beldesinde emin kişi olarak bilinmelidir. Değilse şerriyle ifsad eder.

Bir ‘AK Parti’li başkanın elinden ve dilinden herkes selamet üzre olmalıdır. İktidarın gücünü başkasına hakaret ve küfür diliyle yansıtan biri asla ‘AK Parti’li olamaz. Kaba söz ve davranışlarla milleti incitip küstürenler asla ‘AK Parti’mizin temsil makamında bulunmamalıdırlar. Kendi bölgesinde dilinden, elinden ve davranışından bizar olunan insanları o mevkilerinde tutmaya devam etmek, ‘AK Parti’mizin değerler sistematiğiyle ve kurucu ruhuyla bağdaşır bir husus değildir. ‘AK Parti’mizin ve özellikle Cumhurbaşkanı’mızın başarısını düşünenler asla bu tür isimlere arkalarında kim durursa dursun taviz vermemelidirler."