Cumhuriyet Gazetesi Logo
Metro İstanbul duyurdu: CHP'nin Şişli mitingine saatler kala Valilikten son dakika kararı!

Metro İstanbul duyurdu: CHP'nin Şişli mitingine saatler kala Valilikten son dakika kararı!

8.10.2025 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Metro İstanbul duyurdu: CHP'nin Şişli mitingine saatler kala Valilikten son dakika kararı!

Son dakika haberi... CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü gününde yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine saatler kala İstanbul Valiliği yeni bir karar aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenleyecek.

MİTİNGE GİDECEK METRO ÇIKIŞLARINA ENGELLEME

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul'dan kararla ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır."

Yapılan yeni açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu Şişli çıkışı kapalıdır. İstasyonumuzun diğer 11 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır" denildi.

YURTTAŞLAR ZORLUK YAŞADI

CHP'nin miting düzenleyeceği Şişli'de yollar kapatıldı.

Metro ve metrobüse gitmek isteyen yurttaşlar bariyerler nedeni ile tek yoldan ilerlemeye çalıştı.

İlgili Konular: #CHP #istanbul valiliği #Şişli #metro istanbul #Miting