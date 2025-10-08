Metro İstanbul duyurdu: CHP'nin Şişli mitingine saatler kala Valilikten son dakika kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenleyecek.

MİTİNGE GİDECEK METRO ÇIKIŞLARINA ENGELLEME

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul'dan kararla ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır."

#MetroDuyuru #M2

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu;

-Şişli çıkışı,

-Fulya çıkışı,

-AVM ve

-AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır.



İstasyonumuzun… — Metro İstanbul (@metroistanbul) October 8, 2025

Yapılan yeni açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu Şişli çıkışı kapalıdır. İstasyonumuzun diğer 11 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır" denildi.

YURTTAŞLAR ZORLUK YAŞADI

CHP'nin miting düzenleyeceği Şişli'de yollar kapatıldı.

Metro ve metrobüse gitmek isteyen yurttaşlar bariyerler nedeni ile tek yoldan ilerlemeye çalıştı.