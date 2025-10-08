Metro İstanbul duyurdu: CHP'nin Şişli mitingine saatler kala Valilikten son dakika kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenleyecek.
MİTİNGE GİDECEK METRO ÇIKIŞLARINA ENGELLEME
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacağı açıklandı.
Metro İstanbul'dan kararla ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır."
Yapılan yeni açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu Şişli çıkışı kapalıdır. İstasyonumuzun diğer 11 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır" denildi.
YURTTAŞLAR ZORLUK YAŞADI
CHP'nin miting düzenleyeceği Şişli'de yollar kapatıldı.
Metro ve metrobüse gitmek isteyen yurttaşlar bariyerler nedeni ile tek yoldan ilerlemeye çalıştı.