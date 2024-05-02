Metro İstanbul duyurdu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışıyor mu?
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında teknik bir arıza meydana geldi. Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada sefer yapılamayan istasyon için alternatif güzergahların bilgisi paylaşıldı. Peki, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışıyor mu?
Metro İstanbul resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Peki, Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı çalışıyor mu?
EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?
Eminönü-Alibeyköy tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle de seferler Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Eminönü-Fener ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Seferlerimiz Eminönü-Fener ve Feshane-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılmayan Fener-Feshane arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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