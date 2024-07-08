Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında aksama

Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:01

Güncelleme: 08.07.2024 - 13:01

Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.