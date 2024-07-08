Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında aksama

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferler yapılamıyor.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 13:01
Metro İstanbul duyurdu: Tramvay hattında aksama
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Çapa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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