3 ilçeyi birbirine bağlayacak: İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi oy birliğiyle kabul edildi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 23:33

Güncelleme: 11.06.2024 - 23:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'nın Ulaşım Etüt Raporu'na İBB Meclisi'nden onay çıktı.

İBB Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.

Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım programında yer alabilmesi için onaya gönderilecek.

'TURNİKE SİSTEMİ YERİNE ARAÇ İÇİ BİLET SİSTEMİ OLACAK'

Teklif oylama öncesi söz alan CHP'li meclis üyesi Onur Özyurt, "Komisyon raporunda bahsi geçen Üsküdar, Kadıköy, Maltepe tramvay hattımız Üsküdar Meydanı'ndan başlayıp Kadıköy ve Maltepe ilçemizi yeni bir akstan bağlayacak olup 33 durağı ile 21.3 kilometre uzunluğundadır. Bu hat ile Üsküdar Meydanı'ndan Maltepe Vergi Dairesi'nin seyahat süresi yaklaşık 55 dakikaya inecektir. Hattımızın 2027 yılında günlük 338 bin yolcuya hizmet etmesi planlanmaktadır. Öte yandan bu hattımız ilk defa turnike sistemi yerine araç içi bilet uygulama sistemi kullanılarak çok daha kullanıcı dostu bir sistem ile İstanbul halkımıza hizmet vermiş olacağız" dedi.

AKP’li üyelerden projenin onaylanması için kararın takipçisi olmalarını isteyen Özyurt, "Tramvay yolu acil durumlarda tercihli olarak kullanılması ambulans, itfaiye gibi araçların kullanımı da mümkün kılınacaktır. Bu projemiz ile yalnızca bir tramvay hattı değil, yapacağımız yaya öncelikli cadde düzenlemeleriyle aynı zamanda yaya dostu bir ulaşım politikasına da hizmet ettiğimizin altını çizmek isteriz. Sayın Başkanım, AK Partili meclis üyelerimizden, yurttaşlarımızın yararına olan bu projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na ivedilikle girmesi için de takipçi olmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI DEDETAŞ’TAN AÇIKLAMA

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Üsküdarımız için güzel haberi paylaşmak istiyorum. Anadolu Yakası’nda 3 ilçeyi birbirine bağlayacak Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvayı projesi İBB Meclisi’nden oy birliği ile geçti. Projenin hazırlığında emeği olan herkese ve desteğini sunan bütün meclis üyelerine teşekkürler" dedi.