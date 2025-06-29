Metro İstanbul, Valiliğin kararını duyurdu: İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı!

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman, Yıldız-Mahmutbey metro
hatlarının bazı istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün saat
08.00'den sonra kapalı olacak.
İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün işletmeye
kapatılacak.
UYGULAMA SAATİ GERİYE ÇEKİLDİ
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan
açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir
duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e
çekildiği belirtildi.
Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro
hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının
Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye
kapalı olacağı ifade edildi.
Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında
durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy
ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.